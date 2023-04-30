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Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, уверенно обыграв украинку Цуренко

Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, уверенно обыграв украинку Цуренко
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 6 мая.

В матче третьего круга Касаткина (8) со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко (77-й номер рейтинга WTA). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Цуренко ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что в прошлом году в Мадриде Касаткина остановилась именно на стадии третьего круга.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21).

Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
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