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Мирра и Эрика Андреевы не сумели пробиться в 1/4 финала турнира в Мадриде в парном разряде

Мирра и Эрика Андреевы не сумели пробиться в 1/4 финала турнира в Мадриде в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы не сумели пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго круга Андреевы со счётом 3:6, 5:7 уступили тандему канадки Габриэлы Дабровски с представительницей Бразилии Луизой Стефани, который получил шестой номер посева. Встреча продлилась 1 час и 18 минут. Андреевы один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Дабровски и Стефани три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что 16-летняя Мирра продолжает свой путь на турнире в Мадриде в одиночном разряде. Она уже дошла до четвёртого круга, где сразится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:05 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Э. Андреева М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
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