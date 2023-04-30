Мирра и Эрика Андреевы не сумели пробиться в 1/4 финала турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы не сумели пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго круга Андреевы со счётом 3:6, 5:7 уступили тандему канадки Габриэлы Дабровски с представительницей Бразилии Луизой Стефани, который получил шестой номер посева. Встреча продлилась 1 час и 18 минут. Андреевы один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Дабровски и Стефани три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что 16-летняя Мирра продолжает свой путь на турнире в Мадриде в одиночном разряде. Она уже дошла до четвёртого круга, где сразится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.