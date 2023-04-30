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«Рад, что смог контролировать себя». Рублёв — о победе над Нисиокой на турнире в Мадриде

«Рад, что смог контролировать себя». Рублёв — о победе над Нисиокой на турнире в Мадриде
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над представителем Японии Йосихито Нисиокой в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Этот матч отличается от встречи с Вавринкой. Нужно было разыграть множество ралли, ждать своего момента. Я рад, что смог контролировать себя. Когда соперник начал играть лучше, а счёт стал более плотным, я не растерялся и продолжил хорошо играть», — сказал Рублёв после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу российского теннисиста. За выход в четвертьфинал Рублёв сразится с соотечественником – серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде Кареном Хачановым (10).

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