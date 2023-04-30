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Рублёв — о встрече с Хачановым в 1/8 финала турнира в Мадриде: это часть спорта

Рублёв — о встрече с Хачановым в 1/8 финала турнира в Мадриде: это часть спорта
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящей встрече с соотечественником Кареном Хачановым в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Это часть спорта. Такие моменты случаются. Иногда мы не играм друг против друга годами, а бывает, что встречаемся чуть ли не на двух турнирах подряд. Это часть игры. Я думаю, самый забавный момент заключается в том, что мы не можем это контролировать», — сказал Рублёв после матча третьего круга турнира.

Напомним, в третьем круге турнира в Мадриде Рублёв обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 7:5. Хачанов в своём матче одержал победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

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