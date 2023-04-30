Пара Панова/Олмос завершила участие в турнире WTA-1000 в Мадриде
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Российская теннисистка Александра Панова и спортсменка из Мексики Джулиана Олмос, выступающие вместе в парном разряде, проиграли в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменкам нанёс поражение американский дуэт — Кори Гауфф и Джессика Пегула. Встреча завершилась со счётом 0:2 (6:7 (8:10), 3:6).
Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 19:55 МСК
Кори Гауфф
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Джулиана Олмос
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Матч продолжался 1 час 28 минут. На счету Пановой и Олмос два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух. Представительницы США, в свою очередь, выполнили два эйса и реализовали один из двух брейк-пойнтов. У Гауфф и Пегулы не было ни одной двойной ошибки.
В четвертьфинале американки сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада) — Луиза Стефани (Бразилия).
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