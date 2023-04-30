На форме Кудерметовой замечен логотип компании под санкциями ЕС. В Мадриде скандал

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова оказалась в центре скандала. На корте турнира категории WTA-1000 спортсменку заметили в форме с логотипом компании «Татнефть», внесённой Европейским союзом в санкционный список за поддержку российской армии, сообщает издание Tennis Up To Date.

Российским теннисистам разрешено выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако им нужно исключить любую ассоциацию с Россией во время матчей. При этом в социальных сетях ограничения на спонсоров не действуют: Кудерметова давно сотрудничает с «Татнефтью» и неоднократно отмечала компанию в своих социальных сетях, в том числе уже на турнире в Мадриде.

На турнирах WTA спортсменке ничего не угрожает: на них нет запрета на спонсорские логотипы. Однако участие Кудерметовой в Уимблдоне может оказаться под вопросом, так как важнейшее условие организаторов турнира — отсутствие у теннисистов российских спонсоров.