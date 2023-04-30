Касаткина: счастлива, что мы сможем вернуться на Уимблдон в этом году

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о допуске российских и белорусских игроков к участию в Уимблдоне в 2023 году.
«Мне было действительно грустно пропустить Уимблдон в прошлом году — конечно, не без причины, но всё равно было больно. Я счастлива, что мы сможем вернуться в этом году, и, честно говоря, нам повезло в нашем виде спорта, поскольку мы всё ещё можем соревноваться. 95% спортсменов из России не смогли выехать за пределы страны и участвовать в международных соревнованиях, и мы действительно ценим эту возможность выступлений на международной арене», — приводит слова Касаткиной BBC.
Напомним, ранее организаторы Уимблдона выдвинули условия допуска российских спортсменов на соревнования, согласно которым им запрещается высказываться в поддержку СВО и получать финансирование от России и Беларуси либо связанных с ними государственных компаний. Сам турнир пройдёт с 3 по 16 июля.
Сегодня, 30 апреля, Дарья Касаткина одержала победу над украинской спортсменкой Лесей Цуренко и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде.
- 30 апреля 2023
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