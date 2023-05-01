«Я должен показать все свои навыки». Алькарас — о матче со Зверевым

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о своём сопернике по матчу четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания). Спортсмен выйдет на корт против немца Александра Зверева, занимающего 16-ю строчку в рейтинге ATP.
«Мы играли несколько раз. Я буду противостоять ему один на один. Мне действительно хочется показать свой высокий уровень перед домашней публикой. У меня отличные воспоминания о финале прошлых лет. Я должен быть по-настоящему сосредоточен. Знаю, что Саша — действительно хороший игрок. Я должен показать все свои навыки», — цитирует Алькараса издание Tennis Up To Date.
Напомним, Карлос Алькарас защищает в Мадриде титул чемпиона «Мастерса». Спортсмен выиграл этот турнир в 2022 году, причём в финале уверенно победил как раз Зверева. Перед этим Карлос выбил из турнирной сетки Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
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