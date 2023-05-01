Хольгер Руне не смог выйти в 1/8 финала турнира в Мадриде

Представитель Дании Хольгер Руне не смог выйти в четвёртый круг турнира в Мадриде. На стадии 1/16 финала он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Руне сделал шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету испанца два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал турнира испанец посмотрит с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Турнир в Мадриде проходит с 26 апреля по 7 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,7 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Александра Зверева.