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Хольгер Руне не смог выйти в 1/8 финала турнира в Мадриде

Хольгер Руне не смог выйти в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Представитель Дании Хольгер Руне не смог выйти в четвёртый круг турнира в Мадриде. На стадии 1/16 финала он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Руне сделал шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету испанца два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал турнира испанец посмотрит с представителем Хорватии Борной Чоричем.
Турнир в Мадриде проходит с 26 апреля по 7 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,7 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Александра Зверева.

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 7 7
6 1 		7 6 5
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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