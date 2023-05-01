Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня

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Вчера, 30 апреля, завершился очередной игровой день турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до субботы, 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-1000, грунт, Мадрид. Результаты игрового дня

Маттео Арнальди (Италия) – Хауме Мунар (Испания) – 6:3, 3:6, 1:6.

Карен Хачанов (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:5, 4:6, 6:3.

Йосихито Нисиока (Япония) – Андрей Рублёв (Россия) — 2:6, 5:7.

Уго Гренье (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 1:6, 0:6.

Хуберт Хуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:7 (3:7), 3:6.

Карлос Алькарас (Испания) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 7:5.

Даниэль Альтмайер (Германия) – Янник Ханфман (Германия) – 7:6 (7:3), 6:3.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6 (7:1), 5:7, 7:6 (7:5).