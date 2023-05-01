Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня
Поделиться
Сегодня, 1 мая, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание игрового дня
Александр Шевченко (Россия) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Алекс де Минор (Австралия) – Аслан Карацев (Россия) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.
Педро Качин (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.
Роман Сафиуллин (Россия) – Бернаре Сапата-Миральес (Испания) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Себастьян Баэс (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция) – начало матча приблизительно в 21:00 мск.
Комментарии
- 1 мая 2023
-
09:59
-
09:00
-
08:00
-
02:45
-
02:22
-
01:40
-
00:22
- 30 апреля 2023
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
22:52
-
22:36
-
22:09
-
21:34
-
21:27
-
20:52
-
20:01
-
19:48
-
19:34
-
17:35
-
16:45
-
16:34
-
16:08
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:22
-
15:10
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:35
Партнерский контент