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Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня

Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня
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Сегодня, 1 мая, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание игрового дня

Александр Шевченко (Россия) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Алекс де Минор (Австралия) – Аслан Карацев (Россия) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.
Педро Качин (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.
Роман Сафиуллин (Россия) – Бернаре Сапата-Миральес (Испания) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Себастьян Баэс (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция) – начало матча приблизительно в 21:00 мск.

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