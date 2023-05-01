Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 мая, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание седьмого игрового дня

Людмила Самсонова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Вероника Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Паула Бадоса (Испания) — Мария Саккари (Греция) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Ига Свёнтек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) – начало матча приблизительно в 22:30 мск.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023