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Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 1 мая, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание седьмого игрового дня

Людмила Самсонова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.

Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.

Вероника Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.

Паула Бадоса (Испания) — Мария Саккари (Греция) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) – начало матча приблизительно в 22:30 мск.