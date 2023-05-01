Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня
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Сегодня, 1 мая, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание седьмого игрового дня
Людмила Самсонова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Вероника Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Паула Бадоса (Испания) — Мария Саккари (Греция) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Ига Свёнтек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) – начало матча приблизительно в 22:30 мск.
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