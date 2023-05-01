Павел Котов: я подал плохой пример и благодарен маме за всё, что она для меня делает

101-я ракетка мира 24-летний российский теннисист Павел Котов прокомментировал скандальную ситуацию, связанную с его бранью в адрес собственной матери во время матча квалификации турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) с бельгийцем Киммером Коппеянсом.

«Прекрасно понимаю, что в тот момент повёл себя неприемлемо по отношению к маме. Подал плохой пример всем, кто меня смотрит и поддерживает. Хотел бы принести извинения. Перед мамой я извинился сразу же, как только вышел с корта.

К сожалению, когда играешь на профессиональном уровне, далеко не всегда удаётся контролировать эмоции. Подчеркну, что много времени уделяю психологической подготовке, но предстоит долгая упорная работа. Не забывайте, что мы все люди и склонны совершать ошибки. Я благодарен маме за всё, что она делает для меня. Прекрасно понимаю, что мой успех — её заслуга.

Что именно разозлило в поведении матери? Это всё нервы. Я вёл 5:2, затем счёт стал 6:5 в пользу соперника — напряжённый момент. Ты сильно переживаешь, и из‑за этого могут происходить не очень хорошие вещи. Не помню, что именно вывело меня из себя. Это всё равно что спрашивать у Ника Кирьоса, почему он сломал пять ракеток подряд, когда проиграл очередной матч. Он ответит: «Так получилось».

Ситуация получилось громкой, но я сам в этом виноват. Очень много комментариев прилетело в социальные сети. Не знал, что настолько популярен и что так много людей следит за моими выступлениями. Было много негатива, у нас люди очень креативные», — приводит слова Котова «Матч ТВ».