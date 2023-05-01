Александр Шевченко — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча в Мадриде

Сегодня, 1 мая, состоится матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором между собой сыграют россияне Даниил Медведев и Александр Шевченко. Поединок поставлен первым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся чуть позже 12:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Шевченко – Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Шевченко недавно дебютировал в топ-100 и благодаря успешному проходу квалификации и двум победам в основной сетке мадридского «Мастерса» закрепится в первой сотне рейтинга. Медведев же сейчас является третьей ракеткой мира и при определённых раскладах по итогам Мадрида может подняться на вторую строчку, а после Рима, который начнётся через несколько дней после Мадрида, у Даниила даже есть шанс вернуть себе звание первой ракетки мира.
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