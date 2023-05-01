Касаткина — о работе с психологом: говорим о спорте и жизни, про ситуацию в моей стране

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о проблемах с мотивацией в игре и рассказала о проделанной в этом направлении работе с психологом.

«Я помню свой первый год, я была просто влюблена во всё. Я была так взволнована всем. Я могла бы провести 24 часа на корте и быть такой счастливой. Конечно, это меняется, когда ты два года занимаешься одним и тем же, видишь тех же людей, те же объекты, всё то же самое. Очевидно, что ты начинаешь немного уставать от этого.

Постоянные перелёты и путешествия — это тоже тяжело, потому что ты как хомяк в колесе. Это длится безостановочно, у нас почти не бывает перерывов. И, в конце концов, всё одно и то же, каждый год, каждую неделю, это примерно одна и та же история.

Очень трудно с этим справиться и найти ответы самой. Поэтому полезно, когда профессионал показывает, что в туре может принести тебе удовольствие. Мы много над чем работаем. Говорим о спорте, о жизни, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю на эту тему и это влияет на моё психологическое здоровье. Это тяжело.

Также мы работаем над тем, чтобы вернуть в игру креативность. Последние несколько лет я была более дисциплинированной, но сейчас мы работаем над тем, чтобы на корте я была более открытой», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.