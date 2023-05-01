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Свёнтек: лучшее в жизни теннисистки — деньги и путешествия, это же очевидно

Свёнтек: лучшее в жизни теннисистки — деньги и путешествия, это же очевидно
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о лучших и худших сторонах в жизни профессионального игрока.

«Можно назвать только одно? Худшее – джетлаг. А лучшее – деньги и путешествия (улыбается). Это же очевидно. Нет?

Когда летишь из Австралии на Ближний Восток, а потом в США, чувствуешь себя нормально. Но возвращаться потом в Европу или лететь из Штатов в Китай уже тяжело.

Когда летим с запада на восток мне приходится прибегать к помощи мелатонина и прочего. А ещё психолог купила мне специальную лампу, которую можно включить в режим расслабления», – сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В рамках третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), Ига Свёнтек обыграла 32-ю ракетку мира американскую спортсменку Бернарду Перу (6:3, 6:2). Её следующей соперницей на турнире в Мадриде станет россиянка Екатерина Александрова.

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