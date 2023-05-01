Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев сравнял счёт по сетам в матче с Шевченко в Мадриде

Медведев сравнял счёт по сетам в матче с Шевченко в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором между собой играют российские теннисисты Даниил Медведев (третья ракетка мира) и Александр Шевченко (96-й в рейтинге ATP).

Позади второй сет, который завершился уверенной победой первой ракетки России со счётом 6:1. В первой партии Шевченко одержал победу со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Шевченко – Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

В следующем раунде соревнований победитель сегодняшнего матча сыграет с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 12:10 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		1 4
4 		6 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Материалы по теме
Медведев в сете от сенсационного поражения в Мадриде! Ещё 7 наших сегодня играют. LIVE!
Live
Медведев в сете от сенсационного поражения в Мадриде! Ещё 7 наших сегодня играют. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023