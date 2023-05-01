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Людмила Самсонова уступила Ирине Бегу и покидает турнир в Мадриде

Людмила Самсонова уступила Ирине Бегу и покидает турнир в Мадриде
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в следующую стадию грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив в матче четвёртого круга 35-й ракетке мира представительнице Румынии Ирине Бегу.

Игра завершилась победой румынской теннисистки со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бегу три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 12:05 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
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