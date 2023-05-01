Даниил Медведев обыграл Александра Шевченко и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Мадриде

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче третьего круга соотечественника Александра Шевченко (96-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой первой ракетки России со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Общая продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Шевченко два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем раунде соревнований Медведев сыграет с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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