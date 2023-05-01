Медведев — Шевченко после матча: если так будешь дальше играть, мы встретимся в финале

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче третьего круга 22-летнего соотечественника Александра Шевченко (96-й в рейтинге ATP).
Игра прошла в упорной борьбе и завершилась победой Медведева со счётом 4:6, 6:1, 7:5. В трансляцию попал момент, как по окончании матча во время традиционного рукопожатия у сетки Даниил сказал Александру: «Если ты продолжишь так дальше играть, мы встретимся в финале».
Это была первая личная встреча теннисистов. Шевченко недавно дебютировал в топ-100 и благодаря успешному проходу квалификации и двум победам в основной сетке мадридского «Мастерса» закрепится в первой сотне рейтинга.
Даниил Медведев в следующем раунде соревнований в Мадриде сыграет с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).
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