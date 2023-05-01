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Мирра Андреева проиграла в первом сете матча с Соболенко в Мадриде

Мирра Андреева проиграла в первом сете матча с Соболенко в Мадриде
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором 194-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречается со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Позади первый сет, который завершился победой белорусской теннисистки со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвёртом круге грунтового турнира в Мадриде.

Раньше девушки никогда друг с другом не играли — это всего второй турнир WTA у Мирры, которой совсем недавно, 29 апреля, исполнилось 16 лет. Андреева получила здесь уайлд-кард в основную сетку и более чем оправдала это решение, обыграв финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес и двух подряд теннисисток топ-20: Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт. Соболенко же является второй ракеткой мира, действующей победительницей Australian Open и, помимо прочего, чемпионкой Мадрида-2021. В прошлом году она провалила здесь защиту титула, проиграв в первом же круге американке Аманде Анисимовой.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0  
6 		3  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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