Селиваненко: Шевченко в игре с Медведевым показал, что готов играть на равных с лидерами

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от российского противостояния в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде, в котором первая ракетка России Даниил Медведев не без труда обыграл менее рейтингового соотечественника, 22-летнего Александра Шевченко (96-я ракетка мира) — 4:6, 6:1, 7:5.

«Это был отличный матч с увлекательным сюжетом. Шевченко показал, что готов играть на равных с лидерами тура. Ему сегодня чуть не хватило опыта и везения, но потенциал Александра просто очевиден.

Игра Даниила на грунте? Медведев на любом турнире по определению — один из претендентов на титул. Даже если у него что-то не получается в отдельные моменты, он знает и умеет выигрывать решающие мячи в матчах», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.