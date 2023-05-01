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Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко в матче 4-го круга турнира в Мадриде

Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко в матче 4-го круга турнира в Мадриде
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94-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив в матче четвёртого круга второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

Игра завершилась победой белорусской теннисистки со счётом 6:3, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Андреева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Соболенко три эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша соревнований.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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