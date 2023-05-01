Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев обыграл де Минора и вышел в следующий круг «Мастерса», где сразится с Медведевым

Карацев обыграл де Минора и вышел в следующий круг «Мастерса», где сразится с Медведевым
Аудио-версия:
Комментарии

121-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев пробился в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче третьего круга австралийца Алекса де Минора (19-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карацев четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В матче четвёртого круга турнира в Мадриде Аслан Карацев встретится с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Их действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 14:10 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 6
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Материалы по теме
Касаткина сражается с Кудерметовой за выход в 1/4 финала! Карацев вышел на Медведева. LIVE
Live
Касаткина сражается с Кудерметовой за выход в 1/4 финала! Карацев вышел на Медведева. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023