Карацев обыграл де Минора и вышел в следующий круг «Мастерса», где сразится с Медведевым

121-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев пробился в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче третьего круга австралийца Алекса де Минора (19-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карацев четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В матче четвёртого круга турнира в Мадриде Аслан Карацев встретится с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Их действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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