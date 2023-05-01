Арина Соболенко прервала серию из 16 побед подряд 16-летней россиянки Мирры Андреевой

Сегодня, 1 мая, прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия матчей 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.
Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В 1/8 финала Андреева (WC) со счётом 3:6, 1:6 проиграла чемпионке Australian Open – 2023, второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2). Общая продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Андреева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Соболенко три эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Для Андреевой, которая приехала в Мадрид ещё в возрасте 15 лет, это поражение стало первым в 17 последних профессиональных матчах. Напомним, перед турниром в Испании Мирра выиграла два титула на соревнованиях ITF (на одном из них пройдя квалификацию).
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