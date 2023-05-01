Мирра Андреева поднимется на более 50 позиций в рейтинге WTA после выступления в Мадриде

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выступления на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) поднимется на более 50 позиций в рейтинге WTA.
В данный момент Андреева занимает 194-ю строчку рейтинга. В Мадриде юная россиянка (WC) дошла до 1/8 финала, что принесло ей 120 очков. Они позволят Мирре подняться минимум на 142-е место.
Напомним, в четвёртом круге соревнований Андреева со счётом 3:6, 1:6 проиграла чемпионке Australian Open – 2023, второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2). Общая продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Соболенко прервала беспроигрышную серию Андреевой из 16 матчей подряд. Напомним, перед турниром в Испании Мирра выиграла два титула на соревнованиях ITF (на одном из них пройдя квалификацию).
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