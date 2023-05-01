Аслан Карацев впервые с 2021 года обыграл соперника из топ-20 рейтинга ATP

Полуфиналист Australian Open – 2021, российский теннисист Аслан Карацев впервые с октября 2021 года обыграл соперника из топ-20 рейтинга ATP.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Карацев (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:4 обыграл 19-ю ракетку мира, австралийца Алекса де Минора (16). Для Аслана это (с учётом квалификации) уже пятая подряд победа в Мадриде.

В последний раз Карацев обыгрывал соперника из топ-20 в октябре 2021 года. Тогда, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Аслан со счётом 7:5, 6:2 одолел девятого сеяного канадца Дениса Шаповалова.

Отметим, что в следующем раунде Карацеву предстоит сразиться с соотечественником — чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым (2).