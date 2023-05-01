Аслан Карацев впервые с 2021 года обыграл соперника из топ-20 рейтинга ATP
Поделиться
Полуфиналист Australian Open – 2021, российский теннисист Аслан Карацев впервые с октября 2021 года обыграл соперника из топ-20 рейтинга ATP.
Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Карацев (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:4 обыграл 19-ю ракетку мира, австралийца Алекса де Минора (16). Для Аслана это (с учётом квалификации) уже пятая подряд победа в Мадриде.
В последний раз Карацев обыгрывал соперника из топ-20 в октябре 2021 года. Тогда, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Аслан со счётом 7:5, 6:2 одолел девятого сеяного канадца Дениса Шаповалова.
Отметим, что в следующем раунде Карацеву предстоит сразиться с соотечественником — чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым (2).
Комментарии
- 1 мая 2023
-
18:53
-
18:40
-
18:34
-
18:25
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:30
-
17:27
-
16:32
-
16:25
-
16:09
-
15:56
-
15:14
-
14:55
-
13:59
-
13:47
-
13:04
-
12:30
-
11:44
-
10:50
-
10:30
-
09:59
-
09:00
-
08:00
-
02:45
-
02:22
-
01:40
-
00:22
- 30 апреля 2023
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
22:52
-
22:36
-
22:09
Партнерский контент