«Джокович тоже с этим сталкивался». Медведев — о неодобрительной реакции трибун в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об отношении к нему зрителей по ходу матча третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания). Они несколько раз гудели в его сторону, а Даниил провоцировал их в ответ.

«Всё нормально. После первого сета я немного постучал ракеткой. Меня разочаровали некоторые ошибки. Они начали гудеть. И я такой: «Ну да, давайте, погромче». Но когда ты проводишь хороший розыгрыш, их можно переманить на свою сторону.

Иногда ты заслуживаешь такого отношения, иногда нет. Наверное, сегодня после удара ракеткой я заслуживал. Один раз я взял повтор, они начали гудеть. То есть мне и повтор взять нельзя? Иногда мне кажется, что болельщики приходят ради этого. Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался. Новак (Джокович) с таким сталкивался. Многие сталкивались. Сейчас это уже часть тенниса», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.