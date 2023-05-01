Медведев — о Мирре Андреевой: я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о невероятном выступлении 16-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), где она дошла до 1/8 финала.
«Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам. Так что она точно впечатляет.
Когда она выиграла первый матч, я её не знал. Немного слышал про её сестру и видел, что она где-то 160-я в мире – в 15 лет. Я сказал тренеру: «Ого, смотри. Она обыграла Лейлу Фернандес, финалистку турнира «Большого шлема». И, по-моему, она самая молодая, кто дошла до этого этапа на «Мастерсе». Потрясающий результат.
Мы друг с другом не знакомы, я только пару раз её видел, поздоровался. Я не видел её игру, но впечатлён результатами. Надеюсь, она продолжит так играть», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.
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