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Мария Саккари в двух сетах обыграла Паулу Бадосу в 1/8 финала турнира в Мадриде

Мария Саккари в двух сетах обыграла Паулу Бадосу в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче четвёртого круга Саккари (9) со счётом 6:4, 6:4 обыграла экс вторую ракетку мира, представительницу Испании Паулу Бадосу (26). Встреча продлилась 1 час и 29 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Бадосы три эйса, пять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

За место в полуфинале Саккари сразится с представительницей Румынии Ириной Бегу (31).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. У женщин действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 17:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
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