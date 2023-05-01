Мария Саккари в двух сетах обыграла Паулу Бадосу в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче четвёртого круга Саккари (9) со счётом 6:4, 6:4 обыграла экс вторую ракетку мира, представительницу Испании Паулу Бадосу (26). Встреча продлилась 1 час и 29 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Бадосы три эйса, пять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.
За место в полуфинале Саккари сразится с представительницей Румынии Ириной Бегу (31).
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. У женщин действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек.
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