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Видеообзор непростой победы Даниила Медведева над Александром Шевченко в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче третьего куга Медведев (2) встречался с 22-летним соотечественником Александром Шевченко (Q). Игра завершилась победой первой ракетки России со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Общая продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Шевченко два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что победа над Шевченко стала 300-й в карьере Медведева на уровне ATP.