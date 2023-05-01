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Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Арины Соболенко в 1/8 финала турнира в Мадриде

Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Арины Соболенко в 1/8 финала турнира в Мадриде
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94-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив в матче четвёртого круга второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

Игра завершилась победой белорусской теннисистки со счётом 6:3, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Андреева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Соболенко три эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Отметим, что Соболенко прервала серию Андреевой из 16 побед подряд на профессиональном уровне.

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