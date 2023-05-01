Ольховский: Мирра Андреева — одна из самых перспективных спортсменок в женском теннисе
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Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Приехавшая на соревнования в 15-летнем возрасте Андреева (WC) дошла до четвёртого круга, где проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2).
«Мирра стала открытием турнира для всех. В таком возрасте не многие теннисистки показывают такой уровень игры. Психологически она готова — выходит, борется и обыгрывает. Очень интересно. Она одна из самых перспективных спортсменок в женском теннисе на сегодняшний день», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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