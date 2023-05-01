Даниил Медведев ответил, во что Александр Шевченко играет лучше — в видеоигры или в теннис

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) ответил, во что Александр Шевченко играет лучше – в теннис или компьютерные игры.

Напомним, в матче третьего круга Медведев (2) со счётом 4:6, 6:1, 7:5 обыграл именно 22-летнего Шевченко (Q).

«Я не думаю, что он хорош в FIFA, но отлично играет в шутеры, вероятно, один из лучших среди теннисистов.

Думаю, Call of Duty – это его игра. Ник Кирьос тоже в этом очень хорош. Им нужно сыграть вместе, я слышал, что Алекс – один их лучших в этом, потому что играл всё детство (смеётся). Но всё же не думаю, что он входит в топ-100 игроков в Call of Duty в мире.

Но определённо он лучше играет в теннис. Даже после этого турнира он, вероятно, будет где-то 75-м или около того, и у него есть потенциал двигаться дальше, особенно если он будет играть вот так», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.