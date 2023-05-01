Чесноков: у Шевченко был отличный шанс победить Медведева, но его психологически зажало

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поединок 22-летнего россиянина Александра Шевченко с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу Медведева.

«Шевченко провёл сегодня отличный матч. У него были отличные возможности в третьем сете, но он не дожал Медведева. Ему совсем чуть-чуть не хватило. Думаю, что ключевой момент встречи — нереализованные три брейк-пойнта при 4:3 в последнем сете. Это был шанс для Шевченко закрыть матч, но Александра внезапно психологически зажало. Думаю, у Медведева с Карацевым будет очень интересный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.