Арина Соболенко прокомментировала победу над Миррой Андреевой на турнире в Мадриде

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/8 финала Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (WC). Белоруска тем самым прервала серию Андреевой из 16 побед подряд на профессиональном уровне.
«Отличный матч, я очень довольна результатом. Первые несколько геймов я адаптировалась к её игре, а потом начала лучше чувствовать свою. Просто очень довольна победой – особенно против молодой теннисистки. Я бы тоже хотела сыграть в четвёртом раунде Мадрида, когда мне было 16 лет. Я действительно думаю, что она очень скоро станет топ-игроком», — сказала Соболенко после матча.
- 1 мая 2023
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