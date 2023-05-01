«Пришлось повозиться». Даниил Медведев — о непростой победе над Шевченко в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после непростой победы над Александром Шевченко на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) ответил, надеется ли побеждать на всех покрытиях так же стабильно, как и на харде.
«Надеюсь, очень надеюсь. У меня ещё нет титулов на грунте. Я правда хочу этого добиться. Но при этом я стараюсь играть только в крупных турнирах, поэтому достичь этой цели ещё сложнее, так как на них приезжают лучшие теннисисты.
Я знаю, что грунт не идеально ложится под мою игру. Даже сегодня я чувствовал, что провёл отличный матч, но обычно на харде такие же матчи мне даются легче по счёту, особенно когда я в форме. Здесь же мне пришлось повозиться. Пришлось бороться, это было тяжело. Но я просто хочу постараться сделать всё, что в моих силах. В Монте-Карло было великолепно, здесь тоже здорово, с нетерпением жду следующих матчей», — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 1 мая 2023
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