Минимум шесть российских дерби образовалось на теннисных турнирах в Мадриде

Как минимум шесть матчей между российскими теннисистами образовались на турнирах серии «Мастерс» и категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). У женщин соревнования продлятся до 6 мая, у мужчин — до 7 мая.

Теннис. «Мастерс» и WTA-1000 в Мадриде. Все матчи с участием российских теннисистов

1. 2-й круг. Дарья Касаткина (8) — Анастасия Павлюченкова — 6:4, 6:3.

2. 3-й круг. Вероника Кудерметова (12) — Анастасия Потапова (21) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

3. 3-й круг. Даниил Медведев (2) — Александр Шевченко (Q) — 4:6, 6:1, 7:5.

4. 4-й круг. Вероника Кудерметова (12) — Дарья Касаткина (8) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:2).

5. 4-й круг. Андрей Рублёв (5) — Карен Хачанов (10).

6. 4-й круг. Аслан Карацев (Q) — Даниил Медведев (2).