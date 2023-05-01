Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дочь спит за дверью». Даниил Медведев признался, что смотрит матчи без звука

«Дочь спит за дверью». Даниил Медведев признался, что смотрит матчи без звука
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил тот факт, что испанские любители тенниса активно болели против 20-летнего датчанина Хольгера Руне во время его матча в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где он встречался с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Тот поединок Руне проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7).

«Я следил за матчем Руне без звука. Видел, что что-то происходит, но звука у меня не было. Моя дочь спала за дверью. Я понял, что что-то случилось. Но я не увидел что. Опять же всё зависит от того, заслужил он этого или нет? Знаете, я не думаю, что Хольгер что-то такое сделал. Так что да, это разочаровывает», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
У вундеркинда, одолевшего Джоковича, полно хейтеров! Самые эпатажные выходки Руне на корте
Истории
У вундеркинда, одолевшего Джоковича, полно хейтеров! Самые эпатажные выходки Руне на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023