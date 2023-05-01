«Дочь спит за дверью». Даниил Медведев признался, что смотрит матчи без звука
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил тот факт, что испанские любители тенниса активно болели против 20-летнего датчанина Хольгера Руне во время его матча в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где он встречался с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Тот поединок Руне проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7).
«Я следил за матчем Руне без звука. Видел, что что-то происходит, но звука у меня не было. Моя дочь спала за дверью. Я понял, что что-то случилось. Но я не увидел что. Опять же всё зависит от того, заслужил он этого или нет? Знаете, я не думаю, что Хольгер что-то такое сделал. Так что да, это разочаровывает», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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