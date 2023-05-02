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Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня

Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня
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«Мастерс». В Мадриде (Испания) завершился седьмой игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Результаты седьмого игрового дня

Александр Шевченко (Россия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 6:4, 1:6, 5:7.
Алекс де Минор (Австралия, 16) – Аслан Карацев (Россия, Q) – 3:6, 6:4, 4:6.
Педро Качин (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США, 9) – 6:1, 7:6 (7:2).
Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Бернаре Сапата-Миральес (Испания) – 3:6, 6:3, 3:6.
Себастьян Баэс (Аргентина, 25) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 5:7, 6:3, 3:6.
Тейлор Фритц (США, 8) – Кристьян Гарин (Чили) – 6:1, 7:6 (7:4).
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Кэмерон Норри (Великобритания, 11) – 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Мастерс» в Мадриде. Турнирная сетка
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