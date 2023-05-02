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«Пила пиво, чтобы восстановиться». Кудерметова – о том, что выиграла два трёхчасовых матча

13-я ракетка, российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче четвёртого круга Кудерметова (12) со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) обыграла соотечественницу, восьмую ракетку мира Дарью Касаткину (8). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 55 минут.

«Если честно, чувствую себя неплохо. Вчера после длинного матча с Настей (Потаповой) я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Отметим, что матч Кудерметовой в третьем раунде Мадрида также продлился почти три часа. Вероника тогда обыграла другую соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.