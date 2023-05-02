Руне высказался о поведении испанских болельщиков во время матча с Давидович-Фокиной

Представитель Дании Хольгер Руне высказался о поведении испанских болельщиков во время матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной на турнире в Мадриде (6:7 (1:7), 7:5, 6:7 (5:7)). По ходу матча Давидович-Фокина пытался оспорить решение судьи после просмотра видеоповтора спорного удара.

«Сегодня было много разговоров о плохом поведении испанских болельщиков прошлой ночью. Вчера болельщики не понимали, что происходит. Вы не можете отменить решение компьютера. И судье и супервайзеру потребовалось очень много времени, чтобы объяснить это моему сопернику. И они не потрудились сообщить об этом болельщикам. В следующий раз я вздремну, пока они будут обсуждать. Просто хочу сказать, что лично я ничего не имею против испанского народа и с нетерпением жду возвращения в Мадрид», — написал Руне в своём «твиттере».

За выход в четвертьфинал турнира испанец посмотрит с представителем Хорватии Борной Чоричем.