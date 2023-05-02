Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей шестого игрового дня

Вчера, 1 мая, завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до субботы, 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Турнир WTA-1000, грунт, Мадрид. Результаты игрового дня
Людмила Самсонова (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – 4:6, 4:6.
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 0:6, 6:4.
Мирра Андреева (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия) — 3:6, 1:6.
Вероника Кудерметова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 1:6, 7:6 (7:2).
Паула Бадоса (Испания) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 4:6.
Барбора Крейчикова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 6:7 (1:7).
Джессика Пегула (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 2:6, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
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