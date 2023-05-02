Кудерметова отреагировала на скандал вокруг её формы с логотипом компании под санкциями ЕС

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова отреагировала на скандал на турнире в Мадриде из-за её формы с логотипом компании «Татнефть», внесённой Европейским союзом в санкционный список за поддержку российской армии.
«На данный момент я не нарушаю правило, если что-то изменится, я что-нибудь сделаю. Что касается Уимблдона, да, я знаю, что нам не разрешается носить эмблему нашей страны, но, я имею в виду это и согласна с этим. На данный момент я могу носить эту эмблему, и я это сделала», — приводит слова Кудерметовой The Guardian.
На турнирах WTA спортсменке ничего не угрожает: на них нет запрета на спонсорские логотипы. Однако участие Кудерметовой в Уимблдоне может оказаться под вопросом, так как важнейшее условие организаторов турнира — отсутствие у теннисистов российских спонсоров.
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