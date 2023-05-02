Фото: Роджер Федерер посетил Met Gala

Швейцарский профессиональный теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер посетил модное мероприятие Met Gala, ежегодно проводящееся Институтом костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке (США). В 2023 году событие посвящено великому кутюрье Карлу Лагерфельду.
Появились фотографии Федерера с мероприятия. На ряде из них теннисист запечатлён с Анной Винтур, главным редактором американской версии журнала Vogue, с которой спортсмен дружит уже долгое время.
Фото: Социальные сети
Бывшая первая ракетка мира Федерер уже давно является заметной фигурой в мире моды и даже ведёт собственную колонку в глянцевом журнале. Совсем недавно спортсмен заявил, что разрабатывает дизайнерскую коллекцию солнцезащитных очков совместно с американской компанией.
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