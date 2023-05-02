Даниил Медведев — Аслан Карацев: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 2 мая, в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде сразятся российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев. Поединок поставлен вторым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Аранчи Санчес-Викарио, и начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Аслан Карацев в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
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На турнирах ATP счёт личных встреч Медведева и Карацева равный — 1-1, но с учётом квалификации и челленджеров Карацев пока ведёт 3-1. Впервые они сыграли во втором круге квалификации Кубка Кремля — 2014. Медведев единственный раз оказался сильнее Карацева в 1/8 финала травяного турнира в Мальорке в прошлом сезоне — 4:6, 6:3, 6:2.
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