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Джокович сможет выступить на US Open — 2023

Джокович сможет выступить на US Open — 2023
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Сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович сможет сыграть на US Open — 2023. Это следует из заявления Белого дома, сделанного в понедельник, 1 мая: правительство США разрешило въезд в страну иностранцам, которые не прошли вакцинацию от COVID‑19.

В заявлении Белого дома говорится, что все требования по обязательной вакцинации для прибывающих в страну иностранцев будут сняты в конце дня 11 мая 2023 года. Постановление о вакцинации было принято в США ещё в 2021 году, из-за чего в прошлом сезоне Новак Джокович был вынужден пропустить все турниры, проходящие в США: спортсмен не проходил вакцинацию. В этом году сербский теннисист пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года. 35‑летний сербский спортсмен является трёхкратным победителем Открытого чемпионата США.

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