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«Рублёв и Хачанов способны обыграть любой дуэт». Чесноков — о матчах в парном разряде

«Рублёв и Хачанов способны обыграть любой дуэт». Чесноков — о матчах в парном разряде
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Бывший теннисист, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о перспективах российского дуэта Андрей РублёвКарен Хачанов в матчах парного разряда, а также рассказал о своём отношении к встрече россиян в матче четвёртого круга одиночного разряда «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Рублёв и Хачанов одержали очень хорошую победу над одной из сильнейших пар мира. Они умеют играть пару, оба классно играют, плотно пробивают с задней линии. Может, у них нет такой сыгранности, как у профессиональных пар, но я считаю, что они способны обыграть любой дуэт в мире.

Мадрид — парный разряд (м). 2-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:15 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 0 6
6 5 		6 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Очень жаль, что наши теннисисты встретятся так рано. Мне сложно сказать, кто из них выиграет, оба сейчас находятся в неплохой форме. Недавно Рублёв обыграл Хачанова в Монте-Карло в двух сетах, по идее, на грунте он играет чуть посильнее, но впереди новый матч, посмотрим, как он сложится», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во вторник, 2 мая, Андрей Рублёв сыграет против Карена Хачанова в матче четвёртого круга турнира в Мадриде. Начало встречи — в 12:00 мск.

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