«Рублёв и Хачанов способны обыграть любой дуэт». Чесноков — о матчах в парном разряде

Бывший теннисист, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о перспективах российского дуэта Андрей Рублёв — Карен Хачанов в матчах парного разряда, а также рассказал о своём отношении к встрече россиян в матче четвёртого круга одиночного разряда «Мастерса» в Мадриде (Испания).
«Рублёв и Хачанов одержали очень хорошую победу над одной из сильнейших пар мира. Они умеют играть пару, оба классно играют, плотно пробивают с задней линии. Может, у них нет такой сыгранности, как у профессиональных пар, но я считаю, что они способны обыграть любой дуэт в мире.
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Очень жаль, что наши теннисисты встретятся так рано. Мне сложно сказать, кто из них выиграет, оба сейчас находятся в неплохой форме. Недавно Рублёв обыграл Хачанова в Монте-Карло в двух сетах, по идее, на грунте он играет чуть посильнее, но впереди новый матч, посмотрим, как он сложится», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Во вторник, 2 мая, Андрей Рублёв сыграет против Карена Хачанова в матче четвёртого круга турнира в Мадриде. Начало встречи — в 12:00 мск.
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