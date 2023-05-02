Тренер Надаля: Рафа — воин, когда придёт время возвращаться, мы будем очень мотивированны

Тренер испанского теннисиста, обладателя 14 титулов «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал о подготовке спортсмена к выступлению на Открытом чемпионате Франции в 2023 году.
«На этом этапе мы тренируемся один час в день и продолжаем процесс день за днём. Речь идёт не о том, чтобы быть оптимистами или пессимистами, а просто о том, чтобы наблюдать за прогрессом. Да, это правда, это трудные времена, потому что мы проигрываем турниры, которые любим, но Рафа — воин, с нерушимым умом, и, когда придёт время возвращаться, мы будем очень мотивированны. Сейчас невозможно определить время возвращения, но, если всё будет так, как должно быть, цель — поехать в Рим, а если нет, то прямо на «Ролан Гаррос».
Нам немного грустно, что мы не смогли дебютировать ещё в сезоне на грунте. Рафа переживает, но всё дело в том, что нужно подтолкнуть его, и мы всегда оптимистичны. Продолжаем верить, с ним мы всегда можем ожидать, что он устроит сюрприз. Поэтому я считаю, что это только легенда, что Надалю нужно много матчей, чтобы подготовиться. Когда он возвращался после травм, он всегда делал это хорошо», — приводит слова Мойи итальянское издание OA sport со ссылкой на французские и испанские СМИ.
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