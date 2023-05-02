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Хачанов справился с Рублёвым и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Хачанов справился с Рублёвым и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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В матче четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания) в российском дерби теннисист Карен Хачанов, 12-я ракетка мира, смог справиться с шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Всего было сыграно два сета, в которых Хачанов выиграл со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 42 минуты. На счету Карена Хачанова пять эйсов, две двойные и 11 невынужденных ошибок, а также один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Андрей Рублёв, в свою очередь, выполнил семь эйсов и допустил три двойные и десять невынужденных ошибок. Теннисист не реализовал ни одного брейк-пойнта.

После напряжённой встречи в четвёртом круге Хачанов впервые в карьере выходит в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, где встретится либо с Карлосом Алькарасом (второй ракеткой мира из Испании), либо с Александром Зверевым (16-й ракеткой мира из Германии). Соперник российского теннисиста определится во вторник, 2 мая. Приблизительное время начала матча — 17:00 мск.

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